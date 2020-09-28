تنطلق 30 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية والرغبات

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في ضوء قرار وزارة التعليم العالي، بإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، اعتبارًا من يوم الأربعاء، فهناك عددًا من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية وتسجيل الرغبات.



١. قررت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، حتى 7 أكتوبر.



٢. يسجل الطلاب رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG.



٣. تسجيل الرغبات باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.



٤. ستعمل معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



٥. يتم فتح معامل الحاسبات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.



٦. ويمكن للطالب تسجيل رغباته عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



٧. ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.



٨. عقب الانتهاء من إدخال الرغبات، يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.



٩. ويتيح التنسيق، تسجيل الرغبات للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، نسبة 60% فأكثر.



١٠. بينما يتيح الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، نسبة 75% فأكثر.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17102020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 2112021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 2312021 حتى الخميس 422021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 622021 حتى يوم الخميس 1822021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 2022021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 1062021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.