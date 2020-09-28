كواليس جلسة فايلر وسيد عبد الحفيظ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
فايلر
فايلر
علي نبوي
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حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الاثنين.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

من جانبه، اكتفى علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.

وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم  رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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سيد عبد الحفيظ رياضة جلسة اخبار الرياضة

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