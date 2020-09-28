عمرو السنباطي: المصريون انتصروا للوطن برفض دعوات التخريب.. والدولة حققت طفرة في المشروعات القومية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
عمرو السنباطي
عمرو السنباطي
الفجر
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قال عمرو السنباطي مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2020، إن رفض المصريين لدعاوى التخريب، وانتصارهم للوطن واستقراره دليل على قوة وعيهم واخلاصهم لوطنهم، ودعمهم الكامل للدولة المصرية وقادتها وابنائها المخلصين.

وأضاف «السنباطي» تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات مسطرد، والمحاور المرورية فى شرق القاهرة، إن المحاور المرورية هامة لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، مع الوضع في الاعتبار أهمية الحفاظ على روح المكان والطبيعة المميزة له.

وأشاد السنباطي بالمشروعات القومية التي يفتتحها تباعا الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة ذات نظرة استراتيجية، تحسب كل شيئ بدقة شديدة، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة وبشهادة مؤسسات دولية أن تواجه جائحة كورونا، وتحقق طفرة اقتصادية.

وأكد السنباطي، إن ما حققته مصر من تقدم ملحوظ جاء نتيجة جهود مضنية على مر السنوات الماضية، مستندا إلى قواعد وأسس سليمة وقوية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تعبر بها مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قادرة على العبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأجرى السنباطي مرشح مستقبل وطن جولة في عزبة الهجانة، والتقي الأهالي ليتعرف عن قرب على مشكلاتهم ومتطلباتهم، لترتيب الأولويات، وحظى باستقبال كبير من قبل أهالي العزبة، واتسم اللقاء بالود والتقدير المتبادل.

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