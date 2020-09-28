شكوك حول مشاركة أجايي والشيخ في لقاء الأهلي والترسانة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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يجري أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فحصا طبيا غدا  الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد.

 واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
 
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي. 

وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي  سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا؛ لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة المقبلة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بمدينة السلام.



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كاس مصر رياضة الشيخ الترسانة الاخبار الرياضية اجايي

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