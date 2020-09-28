التقديم علي العداد الكودي الكهربائي 2020 للمواطنين رابط التسجيل في العداد الكودي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
العداد الكودي
العداد الكودي
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التقديم علي العداد الكودي الكهربائي 2020 للمواطنين رابط التسجيل في العداد الكودي

التسجيل في العداد الكودي هو أكثر ما يتم البحث عنه في جوجل، وذلك بعد أن تم إطلاق المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء،  حيث سيتم البدء في تركيب عداد الكهرباء الكودي في الأماكن العشوائية،وقد أكد الدكتور / ايمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبناء ا على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم فتح الباب للتسجيل في العداد الكودي لكي يتم توصيل الكهرباء لكل المناطق العشوائية والمناطق المخالفة وذلك في مطلع شهر يوليو.

الهدف من التسجيل في العداد الكودي
ان أبرز الأهداف وراء التسجيل في العداد الكودي كانت لما يلي: 

- توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية.
- توفير العبء على المواطنين.
- تقليل الازدحام، وتقليل العدوى بسبب فيروس كورونا.
- منع التجمعات ومنع التكدس في الشوارع.

إن النظام القديم للعدادات الكهربائية يتم فيه دفع رسوم الكهرباء بعد الاستهلاك، ولكن في أنظمة العداد الكودي فإن الدفع يتم مسبقاً، وهذا يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب أنه تستطيع معرفة استهلاكك وما تبقى معك من رصيد.

رابط التسجيل في المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات والتسجيل لتركيب العداد الكودي
يمكنك التسجيل لطلب تركيب العداد الكودي من خلال المنصة الالكترونية بشكل سهل وسريع، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تستطيع من خلال ذلك الرابط معرفة خطة أسعار الكهرباء، كما يمكنك من خلال تلك المنصة التعامل مع كل الإجراءات الخاصة بدفع الفواتير، وذلك إلكترونيا.

طريقة تقديم الطلب على العداد الكودي
يتم التقديم على العداد الكودي من خلال اتباع الخطوات التالية: 

- يتم الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- اختر خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- إستكمال البيانات 

- التأكد من أنه تم كتابة البيانات بشكل صحيح.

- إرفاق المستندات المطلوبة ( البطاقة الشخصية – عقد ملكية الوحدة المراد التقدم بتركيب عداد لها – إيصال سداد آخر شهر لنفس الوحدة).

- إرسال الطلب

التقديم علي العداد الكودي الكهربائي 2020 للمواطنين رابط التسجيل في العداد الكودي

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