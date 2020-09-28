صحة كفر الشيخ: تحصين 7700 مواطن ضد البلهارسيا (صور)

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قام قسم الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بمطوبس في كفر الشيخ، بإعطاء 7700 مواطن جرعة "الدستوسيد" للحصانة من الإصابة بمرض البلهارسيا، وذلك بناء علي توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبإشراف الدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.



وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أن تلك التحصينات تأتي في حملة مكبرة في القري الأكثر عرضة للإصابة بمرض البلهارسيا، من أجل القضاء نهائيا علي هذا المرض بقري ومدن كفر الشيخ والعمل علي الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، وتأتي تلك الحملة بجانب حملات ومبادرات للقضاء علي سرطان الثدي المبكر لدي السيدات والأمراض الغير سارية المنتشرة في ربوع المحافظة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



من جانبه، فقد قدم الدكتور عباس طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس، الشكر للمشاركين في الحملة بقيادة الدكتور أحمد عطاالله، ومسعد أبوريدة، وعبدالرسول البغدادي، وجميع فنيين المعامل المشاركين بالحملة علي الجهد المتميز وتوصيل العلاج للمواطنين بمنازلهم والتأكد من تناولهم العلاج، كما توجه بالشكر علي الدعم المقدم من فريق المتوطنة بالمديرية.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.