الاستعلام عن اسعار العمرة وخطوات التسجيل في رحلات العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
العمرة
العمرة
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الاستعلام عن اسعار العمرة وخطوات التسجيل في رحلات العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا

بعد أن تعرضت المملكة العربية العديد من الظروف في الفترات الأخيرة أدت إلى منع الكثير من المناسك الدينية ومنها العمرة، وتوقف كثير من المعتمرين عن أداء العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ادى الى حدوث كوارث، لذلك اخيرا أعلنت المملكة عن فتح الباب الخاص بالتقدم إلى العمرة وذلك مع اخذ الإجراءات الاحترازية ، ومنذ أن تم فتح باب العمرة المسلمين فبدأ الكثير من الأشخاص التساؤل عن اسعار العمارة، وكيفية الاستعلام عنها لذلك سنحاول توفيرها من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن اسعار العمرة
خصصت وزارة السياحة منصة الكترونية  العمرة يمكن من خلالها طلب رحلات العمرة المقدمة للمواطنين باستخدام أرقامهم الوطنية أو جوازات سفرهم، والغرض من الحجز من خلال الشركات المعتمدة من الوزارة هو تنظيم رحلات العمرة، ومن خلالها يمكن الاستعلام عن كثير من الاشياء ومنها أسعار العمرة.

بوابة العمرة المصرية 
يمكن للمصريين الاطلاع على رحلة العمرة من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت (بوابة العمرة وحجز الشركة المعتمد)، لذلك قام الموقع بنشر رابط للبوابة وطريقة الاستعلام الخاصة بها على هذا الموضوع خطوات بسيطة بدون اخطاء، حيث يمكنك الوصول إلى رابط بوابة عمرة مصر من هنا https://umrah.eg/companies

خطوات الاستعلام عن تفاصيل العمرة 

- ستجد مربع مخصص لرمز الدولة.
- أدخل بلدك أو رقم جواز السفر في المربع.
- انقر فوق الزر “استطلاع” أسفل حقل البلد لطلب معلومات حول تفاصيل السفر للعمرة.

خطوات التقديم على العمرة 

-  الدخول الى موقع بوابة العمرة في مصر (اضغط هنا).

- يجب على الحجاج التأكد من صلاحية التأشيرات والخطط والشركات التي ستسافر من وإلى الموانئ البحرية أو الجوية.

- ستجد على الجانب الأيمن من الشاشة بعض الشركات  ويمكنك استخدام مربع البحث للبحث عن شركة معينة.

- أسفل مربع البحث توجد المقاطعات والمدن. 

- يمكنك تحديد مدينتك من هذا الموقع والعثور على الشركات المعترف بها في تلك المقاطعة أو المدينة.

- تحقق من تفاصيل خطة السفر والسعر ومدة السفر والنقل والإقامة في المملكة العربية السعودية.
 
الجدير بالذكر أن خدمة بوابة العمرة متاحة  والغرض منها تقديم جميع الخدمات للمصريين الراغبين في أداء العمرة .

الاستعلام عن اسعار العمرة وخطوات التسجيل في رحلات العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا

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رحلات العمرة 1442 العمرة اسعار العمرة

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