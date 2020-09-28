16 قرارا لاجتماع مجلس نقابة البيطريين.. إعانة كورونا وفحص أعمال نادى العجوزة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠، اجتماع صحيحا، استمر لأكثر من ٧ ساعات، وقد وافق المجلس على عدة قرارات، هى:

1) التصديق على بنود الإعانات والسلفة المقدمة لنقابة أسيوط.

2) الموافقة على الإعانات الاجتماعية، والعلاج المقدمة والمتأخرة لعدة أشهر.

3) أن تكون إعانة الإصابة بالكورونا ٢٠٠٠ جنيه فقط، وبموجب تقرير رسمي من مستشفى حكومي لبيان الإصابة، مرفقا به صور الأشعة المقطعية، والتحاليل.
4) الموافقة المبدئية لصرف سلفة لصندوق التكافل لسداد المستحقات المتأخرة للسادة الزملاء "المعاشات والوفيات".

5) الموافقة على المذكرة المقدمة من الدكتور محمد سيف عضو المجلس، بخصوص تشكيل لجنة لفحص أعمال نادي النيل بالعجوزة، تمهيدا لتسليمه وافتتاحه مع وضع لائحة موحدة تطبق على كافة الأندية الحالية والمستقبلية، وتشكيل لجنة لحصر كافة المقرات وملكيات النقابة ومراجعة كافة عمليات الاسناد الخاصة بها.

6) تكليف الدكتور محمد عفيفي سيف برئاسة لجنة فحص أعمال نادي النيل بالعجوزة.
7) الموافقة على عرض الموقف المالي للنقابة العامة والفرعيات.
8) تكليف المستشار القانوني بمتابعة قضية المرحوم طبيب بيطري هانى الفرحانى، الذى توفى نتيجة خطأ طبى.
9) الموافقة على استمرار دور النقابة في دعم العملية التعليمية، والبحثية، بدعم مؤمرات الكليات والمعاهد البحثية وبشرط الاكتفاء بتمثيل النقابة يوم الافتتاح الرسمي فقط.
10) الموافقة على سداد مستحقات مشروع مارينا اليجانس.
11) إحالة ٣ شكاوى من أطباء بيطريين تجاه زملاء آخرين للجنة الشكاوى، لبحثها وعرض تقرير عنها على المجلس القادم.
12) عرض أخر مستجدات موضوع طبيب سفاجا مع استمرار إحالته للتحقيق النقابى.
13) عرض خطط اللجان الأساسية والمساعدة من مقرري اللجان.
14) اعتماد مصروفات العملية الانتخابية.
15) اختيار الدكتورة نبيلة البطراوي عضوة المجلس، مقررا للجنة التحاليل، والدكتور عبد العزيز الجوهري لتنمية الموارد، والدكتور محمد سيف للجنة التكنولوجية بالتعاون مع الدكتور محمد شفيق.
16) الموافقة على مشاركة الجمعية المصرية لحماية البيئة والحيوان في تنظيم يوم السعار بدار الحكمة.

يذكر أنه سبق انعقاد اجتماع المجلس، انعقاد لجنة المنشأت البيطرية، ودخلاء المهنة، وكذلك جلسة لمجلس إدارة صندوق التكافل.

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