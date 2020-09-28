مؤشر سوق البحرين يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 471.1 ألف درهم.



