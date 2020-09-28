مؤشر سوق البحرين يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
نيفين سمير
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استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.01% رابحاً 0.20 نقطة ليصل إلى مستوى 1451.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 471.1 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.68% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.64%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، كما تراجعت أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، 0.76%، 0.43%، 0.13%، على التوالي.
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