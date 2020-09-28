تباين مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام 0.04%، وانخفض السوق الأول 0.05%، وتراجع الرئيسي 0.01%، فيما كان "رئيسي 50" المرتفع الوحيد بنحو 0.12% ، وبلغت أحجام التداول الكلية ببورصة الكويت ، نحو 53.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1845 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.6 مليون دينار.



