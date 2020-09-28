تباين مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام 0.04%، وانخفض السوق الأول 0.05%، وتراجع الرئيسي 0.01%، فيما كان "رئيسي 50" المرتفع الوحيد بنحو 0.12% ، وبلغت أحجام التداول الكلية ببورصة الكويت ، نحو 53.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1845 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.6 مليون دينار.

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 4.84%، فيما تصدر سهم "ثريــا" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة تقترب من 10% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.5 مليون دينار مُستقراً عند سعر 684 فلساً، بينما تصدر سهم "آن ديجيتال" نشاط الكميات بتداول 15.12 مليون سهم مُرتفعاً 3.17%

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