شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:04 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي شروطه للبقاء في القلعة الحمراء وتوقيع عقد جديد في ظل كثرة الاتهامات الموجهة إليه حول رغبته في الهروب إلى سويسرا.


شروط فايلر للبقاء في الأهلي

 

- إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في كأس مصر

 

- توقيع العقد الجديد مع محاميه الخاص

 

- تقاضي راتب الشهر مقدمًا وهو مدة العقد الجديد

 

- الحصول على مكافأة الفوز بالدوري وهي 400 ألف دولار

 

ويحسم الأهلي موقفه يوم الخميس المقبل، سواء بتجديد عقده لمدة شهر، أو بفسخ العقد رسمياً وإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي يقود الفريق في الفترة المقبلة.

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