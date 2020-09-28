رياض محرز يرفض ريال مدريد والراغبين في ضمه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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يرفض رياض محرز نجم مانشستر سيتي الانتقال إلى أي فريق جديد، مشيرا إلى أنه يستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات لموقع "غول" العالمي: "الدوري الإنجليزي هو أفضل بطولة في العالم بالنسبة لي".

وأضاف: "بطبيعة الحال لم ألعب في كل البطولات لكنني أحب الدوري الإنجليزي، وأتمنى أن أواصل اللعب في البريميرليغ إلى غاية اعتزالي عالم كرة القدم".

وأكد الدولي الجزائري بهذا التصريح، أنه لا يعتزم الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي على الرغم من اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

 يذكر أن محرز، شارك أساسيا في مباراة مانشستر سيتي وضيفه ليستر سيتي، التي أقيمت أمس الأحد، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وسجل النجم الجزائري هدفا، إلا أن فريقه خسر اللقاء بنتيجة 2-5.

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