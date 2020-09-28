كريم محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير مشاهده في 'اسعاف يونس'

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهي الفنان كريم محمود عبد العزيز، من تصوير مشاهده في مسلسل "إسعاف يونس" حيث من المقرر ظهوره كضيف شرف للعمل.


وان ينتهى الفنان محمد أنور من تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، بعد 4 أيام، حيث يواصل التصوير داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، والذى يعد أول بطولاته المطلقة، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

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