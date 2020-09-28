صابر الرباعي يقدم "جريدة الرجل الثاني" للموسيقار طلال ونزار قباني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد النجم صابر الرباعي، لإطلاق فيديو كليب جديد وذلك يوم الخميس المقبل الموافق ١ أكتوبر ، بعنوان "جريدة الرجل الثاني"من كلمات الشاعر نزار قباني ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل ، وإشراف عام خالد أبو منذر.



فيديو كليب "جريدة الرجل الثاني" تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف ، ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي صابر الرباعي ، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام ، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية ، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي.


وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال ، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق .

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