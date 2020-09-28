كيفية تسجيل بيانات المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات النواب؟

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع انطلاق عملية تسجيل بيانات المصريين بالخارج، للتصويت في انتخابات مجلس النواب، اليوم الاثنين، والتي تستمر حتى 10 أكتوبر المقبل، فهناك عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن طرق وخطوات تسجيل المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتصويت في انتخابات مجلس النواب.

١. تبدأ عملية تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، اليوم الاثنين وتستمر حتى 10 أكتوبر المقبل.

٢. يلتزم كل ناخب مقيم بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج.

٣. وفي حالة ثبوت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل السرى الذي يحتفظ به دون إطلاع أى شخص عليه.

٤. وسيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية.

٥. يمكن للمصريين بالخارج، التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.

٦. يضع الناخب بطاقتى الاقتراع " الفردى والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وجاءت شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضويةأو دون إزالة الأثر المانع  

ويكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن؛ السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزاب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها بجانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، إيصال إيداع مبلع 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الآخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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