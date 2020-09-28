إسبانيا تعتزم تعديل توقعها للانكماش الاقتصادي إلى 10-11 %

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
رويترز
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 ذكر الموقع الإخباري يوروبا برس نقلا عن مصادر حكومية أن حكومة إسبانيا تعتزم تعديل توقعها لانكماش الاقتصاد في العام الجاري إلى ما يتراوح بين عشرة و11 بالمئة من 9.2 بالمئة أُعلنت في مايو .

ونشر الموقع الإخباري يوم الأحد أن الحكومة ستحدث توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري في أوائل أكتوبر تشرين الأول ومن المرجح أن تحدث هدفها لعجز الميزانية أيضا إلى عجز أكبر من هدف عند 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أُعلن في مايو أيار.


وانكمش اقتصاد إسبانيا بوتيرة قياسية بلغت 17.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق عليه و21.5 بالمئة مقارنة مع الربع ذاته قبل عام.

وفرضت السلطات الإسبانية إحدى أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا لكبح الجائحة اعتبارا من منتصف مارس إلى أواخر يونيو ما تسبب في أحد أشد حالات الركود في المنطقة. وأظهرت مؤشرات مبكرة في أغسطس أن التعافي الذي بدأ في يوليو تباطأ خلال الصيف.



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