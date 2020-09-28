أسعار النفط تواصل الهبوط مع تراجع الآمال بشان تعافي الطلب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
نزلت أسعار النفط يوم الاثنين في الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في تعاف سلس للطلب على الوقود، فيما يمضي الخامان القياسيان الرئيسيان صوب تسجيل أول انخفاض شهري في عدة أشهر بعد أن تراجعا الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 37 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 41.55 دولار للبرميل بعد أن هبط 2.9 بالمئة الأسبوع الماضي. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.86 دولار للبرميل منخفضا 39 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة عقب أن تراجع 2.1 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويمضي برنت على مسار الانخفاض لأول شهر في ستة أشهر بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أبريل نيسان إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة فرض بعض الدول قيودا على الحركة آفاق تعافي الطلب على الوقود.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة ”أعداد الحالات الجديدة لكوفيد-19 تتسارع في ولايات أمريكية كبيرة، مما يجدد المخاوف من أن تشكل القيود على الحركة تحديا للتعافي الجاري للطلب على النفط في الربع الأخير“.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إن سوق النفط العالمية استقرت على مدى الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب لكنه حذر من مخاطر موجة ثانية لحالات كوفيد-19.

ويجري تصدير المزيد من الخام من إيران وليبيا عضوي أوبك على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لكبح الإنتاج.

وفي الأسبوع الماضي، أضافت شركات الطاقة الأمريكية منصات حفر للنفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي بحسب بيكر هيوز.

لكن محمد باركيندو أمين عام أوبك قال أمس الأحد إن من المتوقع أن تستقر مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند ما يزيد قليلا عن متوسط خمس سنوات في الربع الأول من 2021، قبل أن تنخفض دون ذلك المستوى لبقية العام.

أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ 33 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 9 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ أقل من ساعة

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

10:01 ص

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

09:40 ص

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى