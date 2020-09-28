موعد مباراة الأهلي والنصر في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

أقيمت مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، صباح اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف البطولة.





وضرب أهلي جدة موعدا مع نظيره النصر السعودي، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، لتشهد النسخة مواجهة سعودية خالصة جديدة.





ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب جاسم بن حمد.





وينطلق اللقاء عند الساعة الرابعة إلا ثلث عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.





يشار إلى أن أهلي جدة كان أقصى نظيره أهلي دبي في دور الستة عشر، بينما تأهل النصر على حساب نظيره التعاون.











