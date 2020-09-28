عاجل.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
دوري ابطال اسيا
دوري ابطال اسيا
أمل الحلفاوي
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أجريت مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020، منذ قليل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سعودية جديدة بين النصر السعودي ونظيره أهلي جدة السعودي، خلال دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

كما ضرب فريق باختاكور الاوزبكي موعدا مع نظيره نادي بيرسبوليس الإيراني.

جدير بالذكر أن أهلي جدة كان تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تخطى نظيره أهلي دبي الإماراتي، بركلات الترجيح، في المقابل النصر الذي تخطى منافسه التعاون السعودي بهدف دون رد.

وبلغ بيرسبوليس الإيراني الدور ربع النهائي، بعدما فاز بهدف نظيف أمام نظيره السد القطري، وصعد باختاكور بعد الفوز أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف.


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