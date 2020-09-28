نيقولا معوض يُغازل أصالة بكلمات رومانسية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان اللبناني نيقولا معوض، رسالة مليئة بالحب لصديقته الفنانة أصالة نصري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشر نيقولا معوض صورة جمعته بالفنانة أصاله، وعلق عليها قائلًا:" شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة".

وأضاف نيكولا قائلاً:"بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم وبتَعطي من قلب قلب قلبك، الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك وقَلبِك صولا".



وفي سياق آخر، يُشارك نيكولا معوض في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمد علي رزق، هنادي مهنى، ولاء الشريف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر.

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