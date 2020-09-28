وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية كما تم توزبع ٢٢٩ شهادة أمان

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عقده الوزير بديوان عام محافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمسؤولين بالقوى العاملة.

ومن المقر ر إطلاق مبادرة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التابعة لجامعة الزقازيق تحت عنوان (زيرو اصابات ٢).
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية
وزير القوى العاملة يسلم ٩١ عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص بالشرقية

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