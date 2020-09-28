بدأت اليوم.. شروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements

في الدقائق الحالية، بدأ الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات في خوض مرحلة جديدة وهي تقليل الاغتراب من جامعة لآخرى، ووفقا للشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي.

وكانت وزارة التعليم العالي، أوضحت أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية، الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى يوم الخميس الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٠ وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الشروط التي تضعها وزارة التعليم العالي لتطبيق تقليل الاغتراب على الطلاب الذي يتقدمون بطلباتهم اليوم:


يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب)، كذلك استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.

- في حالة ترشيح الطالب لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلًا على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه.

- إن كان الطالب حاصلًا على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.


- يتم قبول رغبات التحويل لمرة واحدة فقط وتكون المفاضلة بين الطلاب في التحويل في حدود النسبة المقررة (10%) على أساس مجموع الطالب في الثانوية العامة.

- يجب على الطالب أن يستوفى أي شروط أخرى لازمة للالتحاق بالكلية التي يرغب في التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ 42 دقيقة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

10:01 ص

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

09:40 ص

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى