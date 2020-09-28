غدًا.. ريم البارودي ضيفة برنامج"من مصر"

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تستضيف الإعلامية ريهام إبراهيم الفنانة ريم البارودي غدًا في برنامجها "من مصر" المُذاع عبر شاشة قناة cbc"، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



نشرت ريم البارودي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحلقة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، وعلقت عليه قائلة:"يسعدني إن أكون ضيفة برنامج من مصر على الهواء مباشرة يوم الثلاتاء الساعه 11 مساء بتوقيت القاهرة على قناه CBC مع الإعلامية الأستاذة ريهام إيراهيم".



وفي سياق آخر، شاركت ريم البارودي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو بطولة زينة، ميدو عادل، سلوى خطاب، سامح الصريطي، دلال عبد العزيز، ومن إخراج محمد ناير.