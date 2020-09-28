نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. اليوم انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تنطلق اليوم الاثنين، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك أمام الطلاب المرشحين خلال المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تقليل الاغتراب حتى يوم يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

‏• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.


• ‏ التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

‏• لا توجد تحويلات ورقية.

‏• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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