بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكه الحديد بالنصب علي المواطنين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام  اتهم  فيه بعض مسئولي السكه الحديد بالنصب علي المواطنين بايهامهم بمشروعات وهميه بغرض الاستيلاء علي اموالهم  وكانها (تبيع لهم التروماي).


وقدم البلاغ ضد رئيس هيئه السكك الحديديه و مدير الاملاك و رئيس مجلس اداره MOT للاستثمار بصفتهم وشخصهمبدا ايمن محفوظ بلاغه ان السكه الحديد تؤجر اراضي تملكها للمواطنين لانشاء مشاريع تجاريه عليها بموجب عقود رسميه وخلال فتره التعاقد لم يتمكن المستاجرين من استغلال تلك الارض المستاجره لهم من املاك السكك الحديديه وذلك لعدم جواز  استخراج اي تراخيص من المحليات لتلك الاراضي.

 واستطرد محفوظ ببلاغه وان اي منشأت تقام علي تلك الاراضي كانت تزال بمعرفه الاحياء  رغم وعود السكه الحديد بحل تلك المشكله ولكن بلا جدوي


واكد محفوظ ببلاغه  فان السكه الحديد حصلت علي اموال المواطنين بعقود ايجار وهميه للاملاك السكه الحديد دون ان تقدم اي التزام اومنفعه للمستاجرين بل وتطالبتهم بمستحقات ماليه اخري خياليه


واكد محفوظ ببلاغه ومن هنا تتحقق جريمه النصب ضد مسئولي السكه الحديد  طبقا لما نصت عليها  المادة 336 عقوبات  " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بطرق احتيالية  لايهام  بمشروع كاذب أو بحدوث ربح وهمى. 


وطالب محفوظ في ختام بلاغه بمحاكمه  مسئولي السكه الحديد  للثبوت  في حقهم جريمه النصب  مطالبه  بسرعه التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا. 
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكه الحديد بالنصب علي المواطنين
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكه الحديد بالنصب علي المواطنين
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكه الحديد بالنصب علي المواطنين
بلاغ للنائب العام يتهم مسئولين بالسكه الحديد بالنصب علي المواطنين

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