الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تواصل عن طريق كلا من أمير وأحمد مرتضى منصور الاتفاق مع مسئولي الهلال السعودي من أجل التعاقد مع السوري عمر خربين نجم هجوم الفريق السعودي.

وحدد جهاز كرة القدم في الزمالك النجم السوري على رأس أولوياته من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها خربين.

وعلى نفس الجانب، شهدت الساعات القليلة الماضية محادثات من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي الهلال السعودي من أجل التعرف على المطالب المادية من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت.

ويستطيع عمر خربين التعامل مع ضربات الرأس كما يمتلك قوة بدنية وسرعة كما كان له تجربة ناجحة في الموسم الماضي مع براميدز.

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