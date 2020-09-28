إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، برئاسة أحمد الوزيري، اليوم الإثنين، في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر، إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة وسقوطه، ما أدى إلى بطئ الطريق وتعطله أمام السيارات وكذا قطع التيار الكهربى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بقرية الدير، وجرى استعدال العمود وصيانة الأسلاك المتقطعة وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

وتابع "الوزيري" أعمال نظافة ورفع المخلفات من بؤر التجمع، وأماكن التجمعات من طريق ترعة الفلفلة ومن أمام منطقة المصالح الحكومية بقرية كفر منصور.
إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر
إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر
إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر
إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق طوخ – شبين القناطر

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