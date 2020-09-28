وزير التعليم العالي ينعي الأستاذ الدكتور على حبيش







كما تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن دكتورعلى حبيش تدرج فى العديد من الوظائف العلمية فى مجال البحث العلمى حيث ترأس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (يناير 1992- أبريل 1996)، وشغل منصب نقيب العلميين فى الفترة من 1994 إلى 2011، كما كان عضو مجلس الشورى (ديسمبر 2012 - يونيو 2013)، وكان عضو المجلس العلمى الإفريقى التابع لمنظمة الوحدة الإفريقية – أديس أبابا بإثيوبيا (1994 - 1996) وحصل على العديد من الوظائف العلمية الأخرى بمصر وبعض الوظائف الدولية.



ينعي دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتورعلى حبيش أستاذ الصناعات النسجية بالمركز القومى للبحوث وأحد أهم العلماء فى هذا المجال على المستوى الدولى، والحاصل على جوائز الدولة التقديرية والنيل، ووسام العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة.