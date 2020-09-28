ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، بمحكمة قنا الابتدائية، أسماء المرشحين الراغبين في خوض العملية الانتخابية، على مقاعد المحافظة المكونة من 4 دوائر.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)
ننشر أسماء ورموز المرشحين لانتخابات النواب عن محافظة قنا (مستندات)

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