عباس أبو الحسن يوضح سبب انبهاره بأمير كرارة.. ويعلق:"راجل حقيقي على سجيته"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعرب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان أمير كرارة، وقام بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشر عباس أبو الحسن صورة جمعته بالفنان أمير كرارة، وعلق عليها قائلاً:"مكنتش أعرف أمير كرارة، مقابلتوش قبل كدة، وانبهرت بيه جدًا في الإختيار، بنشتغل سوا حاليًا وقابلته وانبهرت بيه أكتر، راجل حقيقي على سجيته وأمير زي اسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه".

وفي سياق آخر، يُشارك عباس أبو الحسن، مع أمير كرارة من خلال مسلسل "عمر الناجى"حرب طروادة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية، وسيعرض في 8 حلقات على عدة أجزاء، وهو من انتاج شركة سينرجي .

والجدير بالذكر أن عباس أبو الحسن ينتظر حاليًا عرض فيلم "أشباح أوروبا"، وهو بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد حماقي









أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ أقل من ساعتين

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ ثلث ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

09:40 ص

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

09:30 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى