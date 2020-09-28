متحدث الإسكان: لا يجد أي محافظة في مصر ليس بها مدينة جديدة (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة عملت على التوسع الأفقي والرأسي، مشيرا إلى أنهم عملوا على إنشاء مدينة عمرانية جديدة في كل محافظة، حيث تم تدشين نحو 14 مدينة جديدة حتى الآن.





وأضاف "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين: "لو غمضنا عنينا واختارنا أي محافظة على مستوى الـ 27 محافظة هنجد مدينة أو مدينتين جديدة بها"، مؤكدا أن الصعيد لم يعد مهملا، حيث تم إنشاء نحو 10 مدن جديدة شرق وغرب النيل.





وتفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمبانى بعض الكليات بجامعة العلمين الأهلية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة.





وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، كما التقى مسئولى المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، والشركات المنفذة، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل.



