١٠ أكتوبر القادم مؤتمر مركز تطوير التعليم الجامعي الدولي







يرأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العنين عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتور زينب محمد حسن خليفه مديرمركز تطوير التعليم الجامعي. وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره - دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني - دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحه كورونا- دور الجامعات التكنولوجية في دعم المنظومة التعليمية - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة - دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم - النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني - سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدره التنافسيه - تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئة - دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الاعمال - اليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني - تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية - تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية.



ترسل البحوث واوراق العمل باسم:

أ.د زينب محمد حسن خليفه تليفون 01117700225

أ مـــحمـــود مـــــحمـــــد صــــــلاح تليفون:01004059792

EMAIL: ترسل البحوث واوراق العمل باسم:أ.د زينب محمد حسن خليفه تليفون 01117700225أ مـــحمـــود مـــــحمـــــد صــــــلاح تليفون:01004059792 [email protected] EMAIL:

‌ يعلن مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس عن تنظيمه لمؤتمره الدولي الثالث عشر خلال الفتره من 10-11 اكتوبر والذى يعقد بتقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والافاده منه في مصر.وذلك في اطار مساعي جامعة عين شمس الراميه لتحقيق رسالتها واهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة عين شمس والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.