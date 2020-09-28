"الشدة بتعزل اللمه الكدابة".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة غامضة لجمهورها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements



نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة عبر خاصية ستوري علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان مكتوب على الصورة التي قامت بنشرها : "الشدة بتغربل اللمة الكذابه".

خاضت دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين"

وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ أقل من ساعتين

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم الهلال السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

09:40 ص

النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

09:30 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى