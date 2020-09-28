كلوب: 5 أندية ستنافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
كلوب
كلوب
محمد الدمتناوي
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن الأندية القادرة على منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي ليفربول مساء اليوم أمام نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، قائلا: "غياب الجماهير يجعل أرسنال قريب من الفوز باللقب؟.. لا اعتقد أن آرسنال مثال جيد في تلك الحالة، لأنهم احتلوا المركز الثامن في نهاية الموسم الماضي".

وتابع: "لكن اعتقد أن لم يكن لديهم الوقت الكافي لإعداد الفريق بالشكل المناسب، لكن في رأيي لم يكونوا ثامن أفضل فريق في الدوري".

وواصل: "اعتقد أنهم كانوا سيتأهلون بسهولة إلى الدوري الأوروبي وإذا لم يكن هذا هدفهم فسيفوز عليهم تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف: "الأندية في الدوري الإنجليزي تعاني كثيرًا في الفترة الحالية بسبب ضغط الموسم، ولكنهم يحاولون تقديم كل ما لديهم من أجل الفوز خلال مبارياتهم".

وأكمل: "الجميع كان يعتقد أن مانشستر سيتي كان سيواجه بعض الصعوبات في ولفرهامبتون لأن الأخير يقدم أداءً مميزًا بالطبع، لكن عندما تشاهد الشوط الأول تجد المستوى الفني ليس جيدًا بينما في الشوط الثاني تحسن الأداء، لذلك في الأندية تعاني في مثل هذا الوضع".

وأردف: "على الرغم من ذلك ستكون هناك منافسة قوية من تشيلسي، مانشستر يونايتد كذلك إلى جانب آرسنال وتوتنهام بالإضافة إلى مانشستر سيتي".

وأتم: "الموسم مارثون طويل، وجميع الأندية تتأثر وتواجه الكثير من اللحظات الصعبة لذلك من الصعب توقع الفائز باللقب بعد جولتين فقط، لكني متأكد من أن هناك الكثير من الأندية ستحاول المنافسة على البطولة".

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