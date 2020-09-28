دينا الوديدى تحيي حفلًا غنائيًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا في هذا الموعد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
هبة أحمد
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تستعد المطربة دينا الوديدي لإحياء حفلاً غنائيًا في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر المُقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم دينا الوديدي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، وهما"شد الحزام علي وسطك،بعد البيبان، يا عاشقين الغرام، ويلا يلا عين، والسيرة".

وفي سياق آخر، طرحت دينا الوديدي مؤخرًا أغنية جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب"، تحمل اسم"كنت بخاف"، وهي من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب.


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