بعد الهجوم التي تعرضت له بسبب المايوه.. عرفة عبد الرسول: "سبوني أدخل النار"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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علقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الشديد التي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".


وكانت معلقة على الصورة بكوبلية أغنية حسين الجاسمي الجديدة بالبنط العريض قائلة: "لاقيت الطبطبة" .


وقال الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج et بالعربى: "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا". 


وأضافت عارفة: "أنا استغربت من الناس اللي بتهاجم الصورة والصورة مفيش فيها حاجة وده مايوه له شورت وجيبه ولا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا بوركيني ومغطي المناطق كلها، وربنا يهدي الناس كلها وكل اللي عوزاه من الناس كل واحد يبص في ورقته، ماحدش له دعوة بالتاني يعني إنت مالك، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".

يذكر أن عارفة عبد الرسول تعد إحدى النجمات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة وأصبح لهن بصمة في عديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها قابيل والرقية ورجالة البيت وغيرها.


وتستعد عارفة عبد الرسول الى خوض عدد من الأعمال الفنية والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2021 والتي تبدأ في تصويرها الفترة المقبلة. 

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