"معلش أصلي مدلعها" لتامر عاشور تريند على اليوتيوب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
نادين نجدي
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تصدر الفنان تامر عاشور تريند موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب" بأغنية "معلش أصلى مدلعها " فحققت الاغنية 510,312 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بيوتيوب. 


تعد "معلش أصلي مدلعها" من كلمات: صابر كمال، ألحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان ،قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.


طرح تامر عاشور، مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" ، حققت هذه الأغنية نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

شارك تامر عاشور في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من خلال احياء حفل في جدة

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