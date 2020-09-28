جنح كفر شكر تنظر أولى جلسات محاكمة منار سامي في خيانة الأمانة

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تنظر محكمة جنح كفر شكر، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة منار سامى المعروفه اعلاميا بـ "فتاة التيك توك ببنها" في قضية جديدة، لاتهامها بخيانة الأمانة في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.



وجاء فى البلاغ الذى حرره الممثل القانوني لـ"أ.ك" المدعي وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن "منار" حررت إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه للمدعي نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد، وماطلته في السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.



وألقي القبض على منار سامي من قبل الإدارة العامة للآداب لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة التحريض على الفسق والفجور.



وكشفت التحريات عن تصوير المتهمة نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعيى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وتم احالتها للمحكمة.



وكانت الإدارة العامة للآداب، ألقت القبض على "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة التحريض على الفسق والفجور.



وكشفت التحريات عن تصوير المتهمة نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعيى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.