الطالع الفلكي الإثنين 28/9/2020..القَرِين المُنَاسِبْ!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و33 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّادسة و11 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 18 تُوت قبطى ، 28 أيلول رُومى ، 11 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بعد مَحَوّلتينى من إنسان شريف لمُجرم؟)-هوّا أنا ضربتك على إيدك؟ إنتا اللى إخترت الطريئ ده لنفسك.(نجلاء فتحى من فيلم الشيطان إمرأة-1972)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يوافق

ذكرى ميلاد نجمة الستّينات الفرنسيّة برجيت باردو لتتم 86 سنة، هى إبنة لمهندس من عائلة ثريّة، فى العام 1959 تزوجت من جاك شارييه ولها منه إبنها الوحيد نيكولاس جاك شارييه مواليد 11 يناير 1960 ، أصبحت أيقونة للإثارة و المُوضة من مُنتصف الخمسينات وحتى مُنتصف السبعينات ، من أشهر أفلامها (وخلق الله المرأة - 1956،الأنثى/الشيطان إمرأة-1959) هذه هى الأسماء المُسَاويِةَ للقِيَم الحسابيّة لإسم برجيت آن مارى لويس تشارلز باردو

وإسم الشهرة برجيت باردو مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كلمة الشّر)،(المرأة العِجل/حَتْحُور)،(المرأة القطّة)،(الشيطان إمرأة)،(مُستهلك للطاقة)،(سيئ مثل زحل)،(رقص عطارد)،(زقّورَة مُظلمة/معابد سُومرية بالعراق)،(أرواح تسهر على حراستها)،(أحبّ كلابى)،(لوتس حمراء)،(أحلام ملوّنَة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين، أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الثور: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الجوزاء: أنت الأكثر برّاً بوالدتك فحاول بالتوازى الإهتمام بأمهات الآخرين ، هذا يشمل حماتك إن وُجِدَتْ.





برج السّرطان: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الأسد: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج العذراء: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت مُتزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الميزان: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.

برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج القوس: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجدى: لا تقم باستلام أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الحوت: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بأعراض تقدّم العمر.