الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
العمالة الغير منتطمة
العمالة الغير منتطمة
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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر وزارة القوي العاملة، بعد أن تم صدور قرار من السيد الرئيس في خلال المؤتمر الاخير الذي قام بانعقادة مع السيد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي والذي قرر خلاله ان يتم استكمال صرف منحة العمالة الغير منتظمة لباقي الاربع شهور المتبقية في تلك السنة الحالية وذلك حتي يتمكن العمال من مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا واصابة العديد من المواطنين وتعرض البعض للضرر من عمال الغير المنتظمة بسبب قلة مورد رزقهم بسبب ذلك الفيرس ولذلك زاد البحث حول رابط الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي والذي سوف نتناولة في مقالنا اليوم.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
بعد أن قامت وزراة القوي العاملة بتسجيل العمالة الغير منتظمة الذي كانوا قد قاموا بصرف مبلغ 1500 كمنحة لمساعدتهم على مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد والتي كانت تصرف على مدار ثلاث شهورـ، اصدر السيد الرئيس قرار بأن يتم استمرار صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة والتي تقدر بمبلغ 2000 على ان يتم صرفها على مدار اربع شهور بمقدار 500 جنية كل شهر وذلك بدءا من شهر سبتمبر ومن ثم شهر اكتوبر ومن ثم شهر نوفمبر ومن ثم شهر ديسمبر وهذة الاشهر المتبقية من العام الحالي ليتم مساعدتهم على مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
 
الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي
لقد أوضحت وزارة القوي العاملة انة يمكن لكافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة منذ بداية صرف الدفعات الثلاثة الماضية منها ان يقوموا بالدخول على موقع وزارة القوي العاملة من أجل أن يتمكنوا من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بادخال الاسم والرقم القومي ومن ثم وبعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على عرض النتيجة لتظهر امامهم نتيجة الاستعلام عن المنحة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتطمة بالرقم القومي اون لاين عبر موقع وزارة القوي العاملة

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