



رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لصرف 2000 جنيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي





رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لصرف 2000ج من الرئيس السيسي، لقد بدأت الحكومة المصرية في الاستعداد من أجل صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدر بقيمة 2000 جنية مصري وذلك على مدار الاربع شهور المتبقية من نهاية العام الحالي 2020، وكانت الحكومة قد قامت بصرف المنحة على مدار ثلاثة اشهر التي كانت تقدر بمبلغ الف وخمسمائة جنية للعمالة الغير منتظمة ليتمكنوا من مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا والتي كانت سبب في اصابة عمال اليومية بالخسائر لذلك جاءت المنحة لتخفف عن عاتقهم واقع تلك الازمة التي يمر بها المصريين.





منحة العمالة الغير منتظمة

لقد قررت الحكومة المصرية بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية بان تستمر في صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتي نهاية العام الحالي وذلك في اطار تلك المجهودات التي تبذلها من أجل أن تستطيع ان تخفف عن العاملين عبء الازمة الواقعة عليهم بسبب انتشار فيروس كورونا، ولذلك تقرر صرف المنحة على مدار اربع شهور بدءا من شهر سبتمبر، شهر اكتوبر ، شهر نوفمبر، شهر ديسمبر وذلك بواقع 500 جنية لكل شهر، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قامت بصرف ثلاث دفعات من المنحة للعمالة الغير منتظمة في الفترة الماضية والتي كانت بقيمة 500 جنية لكل شهر، وذلك من أجل ان يتمكنوا عمال اليومية من مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لصرف 2000ج

لقد أوضحت وزارة القوي العاملة انة سوف يتم صرف المنحة للعمال الذين قد قاموا بصرف المنحة على مدار الثلاثة شهور الماضية والذين قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوي العاملة وذلك حتي يتمكنوا من القيام بصرف المنحة التي تقدر بقيمة 500 على مدار الشهور المتبقية لنهاية العام الدراسي.



