توتنهام يستهدف نجم إنتر ميلان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
سكرينيار
سكرينيار
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط نادي توتنهام بإمكانية التعاقد مع ميلان سكرينيار خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تحسن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إنتر ميلان خفض من طلباته المادية بشأن بيع سكرينيار إلى 45 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة، أن إنتر ميلان لن يمانع من التفاوض مع توتنهام بشأن تخفيض الصفقة إلى 35 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلص من اللاعب والاستفادة من الأموال في تدعيم صفقة أخرى.

وأشارت الصحيفة، أن نادي توتنهام قد عرض مبلغ 30 مليون يورو على إنتر ميلان بالإضافة إلى انتقال لاعبين ضمن الصفقة، من أجل الحصول على خدمات سكرينيار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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