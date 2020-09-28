الصين تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 21 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي، ارتفاعا من 14 إصابة سجلت في اليوم السابق.

 

وكشفت اللجنة الصحية الصينية، أن جميع حالات الإصابة الجديدة سجلت لدى وافدين من الخارج.

 

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، تراجع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 14 حالة، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بالصين 85372 حاة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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