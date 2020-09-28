للمسافرين اليوم.. تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة   20 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.


في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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