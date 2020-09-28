دوين جونسون يعلن تدشينه لحملة دعم لجو بايدن

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أعلن النجم الكبير دوين جونسون عن تدشينه لحملة لدعم المرشح الرئاسي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام في نوفمبر نهاية العام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه هي اول مرة، يؤسس بها دوين جونسون حملة جمع تبرعات توجه عائداتها لمرشح رئاسي امريكي.

وسبق ان اعلن العديد من نجوم ونجمات هوليوود عن دعمهم للمرشح جو بايدن الذي اعلن عن اختياره لأول نائبة رئيس سمراء البشرة في تاريخ الولايات المتحدة.

