تايلور سويفت تكسر الرقم القياسي الخاص بـ "ويتني هيوستن"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

نجحت النجمة الشابة تايلور سويفت في تحطيم الرقم القياسي، الخاص بالنجمة الكبيرة ويتني هيوستن، لقائمة أعلى 200 اغنية استماعا حول العالم.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان تايلور استمرت متصدرة للقائمة، لمدة اسابيع متكررة، تخطت عدد الاسابع الذي نجحت ويتني بالبقاء بها على قمة القائمة نفسها.
وبذلك اصبحت تايلور تمتلك الرقم القياسي، في كل من قائمة الـ 100 الاعلى استماع وقائمة الـ 200 الاعلى استماع.

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ ساعة

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعة و 7 دقيقة

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيرلو يكشف سبب السقوط في فخ التعادل أمام روما

منذ أقل من ساعتين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ 41 دقيقة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

08:33 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

08:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى