طقس الإثنين.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الألى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية. 

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 32 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27
الغردقة العظمى 39 والصغرى 26
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 24
أسيوط العظمى 41 والصغرى 24

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