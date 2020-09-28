النحاس يرفض الرجل الثاني في الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
محمد جمال
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كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف عماد النحاس من تدريب النادي الأهلي أو تولي منصب المدرب العام.

وأكد محسن صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "عماد النحاس يحلم بتدريب الأهلي ولكن بحكم علاقتي به والحديث معه فأنا أعلم أنه لن يوافق على العمل كمدرب مؤقت في الأهلي ولكن يرغب في الاستمرار كمديرًا فنيًا في الموسم الجديد أيضًا وليس بشكل مؤقت".

وتابع: "عماد النحاس لديه طموح كبير وهو لن يوافق على العمل المؤقت والمفاوضات مع الأهلي بشأنه لم تبدأ من الأساس".

وأتم: "كل الأنباء التي تتردد فهي مجرد اجتهادات شخصية والأهلي لم يتواصل مع النادي أو مع عماد النحاس حتى الآن".

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