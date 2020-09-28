لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عصام صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن بدايته في ملاعب كرة القدم موضحا أنه  بدأ مع ناشئين بتروجيت وانتقل لبعض الفرق وعاد لبتروجيت مرة أخرى.

وأكد عصام صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بلدية المحلة وش الخير على أي لاعب يلعب له وكنت قريب من الأهلي وأنا لاعب في صفوف البلدية".

وأضاف: "تأخر المفاوضات وانضمام باسم علي سبب فشل انتقالي للأهلي".

وتابع: "جلست مع علاء عبد الصادق في الفيلا الخاصة به لتوقيع عقود اللعب للأهلي، وعندي طموح اللعب للأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة".

وأتم: "فضلت اللعب للمقاصة على حساب سموحة والمقاولون بسبب طلعت يوسف".

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