لاعب المصري السابق: مباراة الزمالك والجونة من الأفضل هذا الموسم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال محمود عبدالحكيم، نجم النادي بتروجت والمصري سابقًا، إن مباراة الزمالك والجونة اليوم والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة، كانت في غاية الإثارة.

وأكد محمود عبدالحكيم خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة الزمالك والجونة من أقوى المباريات في الموسم الجاري وأكثرها إثارة بسبب حماس لاعبي الفريقين ورغبتهم في تحقيق الفوز".

وعن إنتماءه الكروي تجاه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، شدد: "أنا لا أشجع الأهلي والزمالك ولكنني أشجع النادي المصري وهو أقرب الأندية إلى قلبي".

وأتم: "كما أن نادي بتروجت أيضًا صاحب فضل كبير عليا ولكن المصري وجماهيره هم الأقرب إلى قلبي".

أخبار تهمك

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

منذ 39 دقيقة

لاعب المصري السابق: مباراة الزمالك والجونة من الأفضل هذا الموسم

منذ 41 دقيقة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

منذ 18 دقيقة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ ساعة الا ربع

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 14 ساعة

بيرلو يكشف سبب السقوط في فخ التعادل أمام روما

منذ ساعة و نصف

طارق يحيى يكشف عن طلباته من باتشيكو بعد الرحيل عن تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

منذ 37 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ ساعة و 18 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

07:33 ص

لاعب المقاصة: هذا سبب فشل انتقالي للأهلي

08:12 ص

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى